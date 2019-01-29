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Чиновникам простят "вынужденную" коррупцию

09:26
  • вторник
  • 29 января 2019

В России смягчат антикоррупционное законодательство

Министерство юстиции России приступило к работе над поправками в закон "О противодействии коррупции". Законопроект нацелен на совершенствование санкций за коррупционные правонарушения.

Антикоррупционное законодательство смягчится для чиновников, которым не удалось избежать правонарушения в данной сфере по объективным причинам, пишет "Газета.ru". "Вынужденная" коррупция или иначе коррупция под воздействием "обстоятельств непреодолимой силы" будет декриминализирована.

Однако избежать ответственности чиновники смогут только в случае, если соблюдение закона невозможно по объективным причинам. На данный момент они не могут уйти от ответственности за коррупционные правонарушения даже при наличии таких причин.

Наряду с Минюстом над соответствующими изменениями в законе работают Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, а также Министерство труда и социальной защиты.

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