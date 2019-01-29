После развода с Петросяном Степаненко отправилась к пластическому хирургу

СМИ пишут, что она сделала подтяжку лица

Елена Степаненко решилась на кардинальные изменения во внешности. 65-летнюю артистку заметили в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Пациент клиники снял появление Степаненко в коридоре учреждения и выложил видео в Сеть, сообщает "Дни.Ру". По словам очевидцев, Елена находилась в сопровождении совей помощницы, а на ее лице была видна "разметка", которую делают своим пациентам пластические хирурги перед операцией.

Сама артистка никаких комментариев прессе не дает. Вероятно, она появится на публике после реабилитации.

Степаненко пережила громкий бракоразводный процесс с юмористом Евгением Петросяном в прошлом году. Причиной развода могли стать отношения Петросяна с его помощницей Татьяной Брухуновой, которая похожа на Степаненко в молодости.