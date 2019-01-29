В Киеве рассказали о большом провале Украины

Из-за своей "ошибки" страна потеряет миллиарды

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Вадим Ивщенко назвал строительство газопровода из России в Германию большим провалом для Украины.

Если Москва запустит не только "Северный поток-2", но и другие газопроводы, Киев потеряет "четыре миллиарда транзитных денег".

"Наша газотранспортная система не будет заполнена и будет приходить в упадок, они начнут давить экономически <…> Россия будет пользоваться этим. Это большой провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, что мы допустили строительство ("Северного потока-2" – прим. ред.) и это строительство мы не сможем остановить", - сообщил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Ивщенко напомнил, что Украина закупает российское топливо в Европе по реверсу и с дополнительной наценкой.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США и Украина долгое время добиваются остановки этого проекта. По мнению Вашингтона, России следует перестать рассматривать поставки энергоносителей за рубеж как средство достижения своих целей.