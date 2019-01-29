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Фальшивомонетчики взялись за Русский мост

10:26
  • вторник
  • 29 января 2019

В прошлом году оборот фальшивой купюры номиналом 2000 рублей составил около 38,5 тысячи штук

В России чаще стали подделывать новые купюры номиналом 2000 рублей. Фальшивомонетчики печатают деньги на цветных принтерах, а затем пытаются сымитировать наиболее проверяемые элементы - водяной знак и защитную нить. Затем деньги сбывают через розничные сети и рынки.

По данным Центробанка, в прошлом году было обнаружено около 38,5 тысячи штук поддельных банкнот. Чаще стали подделывать пятитысячные купюры (27,8 тысячи), а фальшивых тысячных купюр стало, наоборот, меньше.

"Появившись в обороте, банкнота номиналом 2 000 рублей стала "теснить с рынка" предыдущую популярную купюру у фальшивомонетчиков – 1 000 рублей", - рассказал газете "Известия" директор по организации кассовой работы и инкассации Промсвязьбанка Сергей Чаленко.

Новую купюру номиналом две тысячи рублей ввели в оборот в октябре 2017 года. На банкноте размещены знаменитые места Дальнего Востока - это мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

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