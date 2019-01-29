Подари жизнь: 8-летнего мальчика спасет дорогое лекарство из Германии

Если вовремя провести курс лечения, то у Кирилла очень большие шансы навсегда забыть о болезни

Благотворительный фонд "Подари Жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение восьмилетнего Кирилла Сенчихина. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Ему предстоит пересадка костного мозга. Но перед сложной операцией необходимо принимать лекарства, стоимостью почти миллион рублей. Помочь Кириллу может каждый из вас.

Играть с машинками и танками Кириллу неинтересно, он любит их собирать, а нам просто показывает свои изделия в действии. Решил, что станет инженером, будет строить военную технику. Но пока мир мальчика ограничен стенами палаты. Уже четыре месяца. Даже процедуры проводят прямо там. Его иммунитет настолько ослаблен, что малейшая инфекция крайне опасна. Поэтому никаких контактов с окружающими – рядом только мама и врачи.

"Кирюшка очень жизнерадостный, у него много друзей, мы сюда как попали, все друзья у нас, все ждут Кирилла", - рассказала мама мальчика Марина Сенчихина.

В четырёх стенах он сам раскрашивает жизнь в яркие краски, даже освоил карточные фокусы! К нему приходят преподаватели математики, русского языка и литературы, технологии. В первом классе Кирилл учился всего неделю. Потом пришлось сразу уехать на лечение. Осталась в прошлом и музыкальная школа, он играл на балалайке. А здесь, в больнице, решил освоить гусли.

Мелодии собственного сочинения у Кирилла пока выходят немного печальными. У мальчика – острый лимфобластный лейкоз. Тяжёлый недуг обнаружили три года назад. Изматывающее лечение в Астрахани, два года в больничных палатах, и вот, казалось, болезнь отступила, но через полгода неожиданно вернулась. Тогда Кирилл и попал в Москву, в центр Димы Рогачёва. Прошёл уже три тяжелейших курса химиотерапии, но переносит все стойко и не жалуется.

Сейчас Кирилл чувствует себя лучше. Но недуг скрывается в организме на молекулярном уровне. Из-за этого врачи не могут провести трансплантацию костного мозга, которая необходима мальчику для полного выздоровления. Чтобы искоренить лейкоз, требуется дорогостоящее немецкое лекарство.

"Для такого вида лейкоза единственным эффективным методом терапии является терапия блинатумомабом - это антитело, воздействующее на его иммунную систему, которая сама начинает бороться, распознает и уничтожает бласты. Препарат не зарегистрирован пока на территории России, является дорогостоящим, поэтому мы обращаемся за помощью", - сообщила врач-гематолог боксированного отделения гематологии и онкологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Ирина Чиквина.

На курс лечения нужно собрать около миллиона рублей. У родителей мальчика таких денег нет. Отец Кирилла служит в полиции, а мать из-за болезни мальчика уже три года не работает. За помощью семья обратилась в благотворительный фонд "Подари жизнь".

Кирилл мечтает о возвращении в родной Ахтубинск, о встрече с отцом, страшим братом и двумя котами, о лете, о волжских просторах.

"Когда я вернусь домой, сразу поеду в деревню: собаку поглажу, поласкаю, потом поеду на рыбалку с дедом и братом, потом с братом что-нибудь выточим из дерева", - рассказал мальчик.

Помочь Кириллу воплотить мечту может каждый. Для этого необходимо отправить SMS на номер 6162, и указать любую посильную сумму. Если вовремя провести курс необходимого лечения, то у Кирилла очень большие шансы навсегда забыть о болезни.

Полина Кастрицкая, Станислав Ильин, Николай Мурашов, ТВ Центр.