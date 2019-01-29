ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Искусством за долги: зачем Чуприков похитил картину Куинджи

10:59
  • вторник
  • 29 января 2019

Похититель картины Куинджи хотел продать ее и рассчитаться с долгами

Подозреваемый в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве 32-летний Денис Чуприков рассказал, зачем пошел на преступление.
Неожиданный поворот в похищении картины Куинджи

Изначально Чуприков отрицал свою причастность к краже и говорил, что не помнил, чем занимался 27 января. Но затем правоохранители показали ему видеозапись из музея, и мужчина признался, что решился на кражу спонтанно из-за долгов, пишет "Коммерсант". У подозреваемого и его жены были финансовые проблемы и отсутствовал постоянный заработок.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, совершил Чуприков преступление в одиночку или у него есть сообщники. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. В ближайшее время Чуприкову предстоит пройти экспертизу на вменяемость и на то, употреблял ли он наркотические и психотропные вещества.

27 января в Третьяковской галерее Чуприков на глазах очевидцев подошел к картине художника Архипа Куинджа "Ай-Петри. Крым", снял ее со стены и вынес из зала. Никаких вопросов мужчина не вызвал, поскольку все приняли его за работника музея.

Похитителя задержали накануне в подмосковном поселке Заречье, а на территории стройки в Одинцовском районе нашли картину. Она не пострадала, однако на выставке в Третьяковке она уже не появится - ее вернут в Русский музей. 

Читайте также:
Главное сегодня
Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.