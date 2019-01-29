Искусством за долги: зачем Чуприков похитил картину Куинджи

Похититель картины Куинджи хотел продать ее и рассчитаться с долгами

Подозреваемый в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве 32-летний Денис Чуприков рассказал, зачем пошел на преступление.

Изначально Чуприков отрицал свою причастность к краже и говорил, что не помнил, чем занимался 27 января. Но затем правоохранители показали ему видеозапись из музея, и мужчина признался, что решился на кражу спонтанно из-за долгов, пишет "Коммерсант". У подозреваемого и его жены были финансовые проблемы и отсутствовал постоянный заработок.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, совершил Чуприков преступление в одиночку или у него есть сообщники. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. В ближайшее время Чуприкову предстоит пройти экспертизу на вменяемость и на то, употреблял ли он наркотические и психотропные вещества.

27 января в Третьяковской галерее Чуприков на глазах очевидцев подошел к картине художника Архипа Куинджа "Ай-Петри. Крым", снял ее со стены и вынес из зала. Никаких вопросов мужчина не вызвал, поскольку все приняли его за работника музея.

Похитителя задержали накануне в подмосковном поселке Заречье, а на территории стройки в Одинцовском районе нашли картину. Она не пострадала, однако на выставке в Третьяковке она уже не появится - ее вернут в Русский музей.