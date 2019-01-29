Тимошенко публично бросилась на Порошенко

Лидер партии "Батькивщина" обвинила президента в "торговле на крови"

Афонские монахи отказались ехать в Киев на интронизацию Епифания, которого раскольники собираются назначить главой своей церкви. А Порошенко, идейный вдохновитель проекта "Автокефалия", только подливает масло в огонь. В разгар предвыборной кампании президент Украины фактически узаконил захват храмов единственной канонической УПЦ, передает "ТВ Центр".

В списке кандидатов на пост президента уже 22 человека. И изменения происходят едва ли не ежедневно. Накануне из гонки вышел музыкант Святослав Вакарчук. Зато 29 января в нее официально намерен включиться Петр Порошенко. Сделать это вроде бы должен съезд партии его имени. Но собрание решили назвать форумом, а баллотироваться действующий президент будет как самовыдвиженец. Решил дистанцироваться от своего политического детища, так сказать, освежить имидж.

"У Петра Алексеевича сейчас задача дать те темы, которые на его взгляд, менее токсичны: ЕС, НАТО, продолжение сотрудничества с МВФ, ну, и по максимуму задействовать админресурс "Петина тысяча", агитаторы и так далее. Вот это будет ключевой момент, а не то, что будет озвучиваться в СМИ", - заявил политолог Руслан Бизяев.

В том, что админресурс будет использован по полной, никто не сомневается. Скандал вокруг покупки голосов избирателей за тысячу гривен, который в народе прозвали "Петиной тысячей" отзвучал еще в конце прошлого года. И это только начало. Теперь стало известно, что на выборы Порошенко идет под лозунгом "Армия, язык, вера". И в нем что ни слово, то повод для конфликта и разбирательства.

Украинская армия давно является объектом для шуток. Закон о языке вызвал крайне неоднозначные отзывы в стране и жесткую реакцию ряда европейских государств. Наконец, происходящее сейчас в религиозной сфере в результате действий киевской власти, грозит обернуться уже не церковным расколом, а расколом в обществе.

Автокефалию не признали многие поместные церкви. На так называемую интронизацию новоявленного предстоятеля Епифания в предстоящее воскресенье отказались ехать монахи Афона, как о том не просил Константинопольский патриархат. Но томосоносного президента это не останавливает. Накануне Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин, чем окончательно легализовал бандитские захваты храмов канонической церкви Украины.

"Завтра, завтра, а не сегодня. На этом будет строится вся предвыборная риторика президента. Эта риторика фальшива изначально. И с момента позиционирования его как кандидата, который что-то сделал позитивное и готов продолжать дальше. Понятно, что никто нормальный этим обещаниям не поверит. А все прекрасно понимают, что через два года будет еще хуже, если останется Порошенко", - пояснил политолог Павел Рудяков.

Отдельная тема - экономика. Украина утонула в долгах международных кредиторов и все это на фоне масштабной коррупции во власти. О чем не устают напоминать другие кандидаты в президенты.

"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Это его стиль правления и стиль жизни. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны", - заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

За чистоту выборов на этот раз решило бороться МВД Украины. Ведомство зафиксировало около 300 нарушений и возбудило несколько уголовных дел. Но эксперты уже говорят, что борьба идет не за честность, а наоборот против правды. Под прицелом в первую очередь оппозиционные СМИ, общественные организации и даже кандидаты.

Алексей Платонов. ТВ Центр.