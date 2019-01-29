В политическом кризисе в Венесуэле нашли украинский след

В Каракас вцепились мертвой хваткой

Восстановить демократию любой ценой. США ввели санкции против крупнейшего нефтедобытчика Венесуэлы. И угрожают полностью лишить режим Мадуро источников доходов. Вместо этого, все ресурсы Вашингтон намерен бросить на продвижение своего протеже лидера оппозиции Гуайдо, которого Белый дом и его союзники признали временным президентом республики, передает "ТВ Центр".

Ни "оружия массового поражения" в пробирке, ни даже воображаемой угрозы терактов на территории США. Хотя бы как-то обосновать новые санкции против очередного суверенного государства Вашингтон уже даже не пытается. Перерезает Каракасу доступ к активам его крупнейшего нефтедобытчика потому, что заботится о народе Венесуэлы. Всё.

"Компания "Петролеос дэ Венесуэла" и ее американская дочка "Ситго" долгое время была средством растраты, коррупции для венесуэльских чиновников и бизнесменов. Мы хотим это остановить. Компания - достояние народа Венесуэлы и ее законного лидера. Эти деньги будут доступны Гуайдо. Режим Мадуро нужно лишить финансирования", - заявил министра финансов США Стивен Мнучин.

Речь об активах в семь миллиардов долларов. Бюджет страны и без того дефицитный не досчитается сотен миллионов, что, конечно, больно ударит, в первую очередь, не по президенту, а по карманам простых людей. Такая она - бессмысленная и беспощадная американская политическая арифметика. Николас Мадуро в специальном телеобращении призывает Вашингтон оставить Венесуэлу в покое.

"Соединенные Штаты хотят украсть нашу компанию. Это преступный путь. Я дал указание президенту "Петролеос дэ Венесуэла" обратиться в американские и международные суды. Мы должны защищать богатства нашей страны. Дональд Трамп ответственен за происходящее в Венесуэле. Вы, господин американский президент, пытаетесь сменить власть в суверенном государстве. Ваши руки будут в крови! И я говорю вам: не лезьте в Венесуэлу. Руки прочь от Венесуэлы. Немедленно", - заявил Мадуро.

Только вот вряд ли эти эмоциональные речи подействуют. Похоже, Вашингтон вцепился в Каракас мертвой хваткой. Так, что угроза вооруженного государственного переворота уже не кажется фантастическим сценарием. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон открыто заявляет: некоторые венесуэльские генералы ведут переговоры с оппозицией о смене власти в стране. А лидер этой самой оппозиции и по совместительству самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо анонсирует общенациональные протестные митинги и призывает армию присоединяться.

"Сегодня у представителей вооруженных сил не на что даже еды купить. Вы живете на три доллара в месяц! Я прошу вас, солдаты, не стреляйте в людей, которые выйдут на улицы в мою поддержку 30 января и 2 февраля. Боритесь вместе с нами за нашу общую свободу и благополучие ваших семей", - призвал Гуайдо.

И ведь стоило только экс-главе парламента Гуайдо объявить себя исполняющим обязанности президента на прошлой неделе, как его сразу же признали США и Канада. Позже присоединилась часть латиноамериканских стран и Грузия. А банк Англии вдруг отказался вернуть Каракасу его золотые слитки на сумму более миллиарда долларов. В итоге нацвалюта Венесуэлы рухнула более чем на 50%. Так нынче делается политика: устроил митинг, сказал: "Я - глава государства". И "самые прогрессивные страны" тут же называют это демократическим обрядом и шлют официальные поздравления.

На Украине было немного сложнее и дольше, но схема та же. Правда, доступна она далеко не каждому. Похоже, только тем борцам с режимами, которые способны убедить Вашингтон в своей верности.

Ольга Оксенич, ТВ Центр.