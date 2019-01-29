В Москве руководители театров обсудили планы на год

Профессиональные вопросы решали в ходе "Директорской ложи".

Какие премьеры готовятся в грядущем театральном сезоне, где пройдут гастроли столичных трупп и как будут привлекать зрителя. Эти и многие другие профессиональные вопросы обсудили руководители ведущих московских площадок в ходе "Директорской ложи". Совместная работа необходима как никогда, ведь 2019-й в России объявлен годом театра.

Наступивший год театра ко многому обязывает. С ним у всех присутствующих связаны определенные надежды. Но от рабочих вопросов никуда не деться, передает "ТВ Центр".

"Человек должен разбираться в музыке, в живописи, в режиссуре, как ни странно, и помогать, безусловно, художественному лидеру, который находится во главе театра", - пояснил директор театр "Ленком" Марк Варшавер.

Но в старинных интерьерах особняка Смирнова рабочие проблемы не кажутся бесконечными. Эта встреча - четвёртая по счету. На этот раз пригласили не только директоров московских театров, но и коллег из регионов, а ещё руководителей театральных вузов, столичных парков и библиотек. Всего 160 человек. Своеобразный рекорд. Скорости и эффективности, с которой здесь решаются практические дела, позавидовали бы многие.

"Понятно, что мы все люди занятые, и прийти в кабинет друг к другу - это не всегда удобно, возможно. А здесь поскольку у нас такая квинтэссенция руководства театральным делом, и вот пока я вошел, мы два вопроса уже решили", - рассказал руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.

И актуальным вопросам нет числа. К году театра Правительство Москвы сделало шикарные подарки ряду коллективов. Открылась новая сцена Школы современной пьесы, в родные пенаты на Чистопрудный бульвар вернулся "Современник". Готовится к ремонту Театр Пушкина. Такого бума новоселий театральная Москва не знала много лет. Потому руководители коллективов в один голос говорят, что год многообещающий. Но и от рутины никуда не деться.

Но все же год Театра - главный на повестке. Событий, которые пройдут в Москве, около 10 тысяч. И это помимо запланированных премьер, гастролей, театральных фестивалей, мастер-классов. То, что поставят в столице, законодательнице театральной моды, даст импульс развитию и региональных театров.

Анастасия Мартынова, Александр Терентьев, ТВ Центр, Москва.