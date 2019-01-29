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В Москве руководители театров обсудили планы на год

11:59
  • вторник
  • 29 января 2019

Профессиональные вопросы решали в ходе "Директорской ложи".

Какие премьеры готовятся в грядущем театральном сезоне, где пройдут гастроли столичных трупп и как будут привлекать зрителя. Эти и многие другие профессиональные вопросы обсудили руководители ведущих московских площадок в ходе "Директорской ложи". Совместная работа необходима как никогда, ведь 2019-й в России объявлен годом театра.

Наступивший год театра ко многому обязывает. С ним у всех присутствующих связаны определенные надежды. Но от рабочих вопросов никуда не деться, передает "ТВ Центр".

"Человек должен разбираться в музыке, в живописи, в режиссуре, как ни странно, и помогать, безусловно, художественному лидеру, который находится во главе театра", - пояснил директор театр "Ленком" Марк Варшавер.

Но в старинных интерьерах особняка Смирнова рабочие проблемы не кажутся бесконечными. Эта встреча - четвёртая по счету. На этот раз пригласили не только директоров московских театров, но и коллег из регионов, а ещё руководителей театральных вузов, столичных парков и библиотек. Всего 160 человек. Своеобразный рекорд. Скорости и эффективности, с которой здесь решаются практические дела, позавидовали бы многие.

"Понятно, что мы все люди занятые, и прийти в кабинет друг к другу - это не всегда удобно, возможно. А здесь поскольку у нас такая квинтэссенция руководства театральным делом, и вот пока я вошел, мы два вопроса уже решили", - рассказал  руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.

И актуальным вопросам нет числа. К году театра Правительство Москвы сделало шикарные подарки ряду коллективов. Открылась новая сцена Школы современной пьесы, в родные пенаты на Чистопрудный бульвар вернулся  "Современник". Готовится к ремонту Театр Пушкина. Такого бума новоселий театральная Москва не знала много лет. Потому руководители коллективов в один голос говорят, что год многообещающий. Но и от рутины никуда не деться.

Но все же год Театра - главный на повестке. Событий, которые пройдут в Москве, около 10 тысяч. И это помимо запланированных премьер, гастролей, театральных фестивалей, мастер-классов. То, что поставят в столице, законодательнице театральной моды, даст импульс развитию и региональных театров.

Анастасия Мартынова, Александр Терентьев, ТВ Центр, Москва. 

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Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
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