В столице состоялась премьера спектакля "Дама с собачкой. Таинственная подробность"

Главные роли исполнили выпускники Академии Никиты Михалкова

Классический сюжет и современная режиссура. В Консерватории имени Чайковского состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Дама с собачкой. Таинственная подробность", передает "ТВ Центр".

Постановка прошла к 115-летию со дня смерти Антона Павловича Чехова в рамках проекта "Новому веку - новые имена" в Большом зале Консерватории. Главные роли исполнили выпускники Академии Никиты Михалкова. Камерный спектакль о неожиданно нагрянувшей настоящей любви прошёл под аккомпанемент фортепианной сонаты и струнного квартета.

"Уже не первый раз в Большом зале Консерватории проходят наши спектакли. Проходят с большим успехом. Возможно, потому, что мы стараемся очень трепетно, бережно отнестись к слову, авторскому слову. И, конечно, замечательные исполнители, музыканты", - рассказала продюсер и автор проекта "Новому веку - новые имена" Анна Айрапетянц.