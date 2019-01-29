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В столице состоялась премьера спектакля "Дама с собачкой. Таинственная подробность"

12:10
  • вторник
  • 29 января 2019

Главные роли исполнили выпускники Академии Никиты Михалкова

Классический сюжет и современная режиссура. В Консерватории имени Чайковского состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Дама с собачкой. Таинственная подробность", передает "ТВ Центр".

Постановка прошла к 115-летию со дня смерти Антона Павловича Чехова в рамках проекта "Новому веку - новые имена" в Большом зале Консерватории. Главные роли исполнили выпускники Академии Никиты Михалкова. Камерный спектакль о неожиданно нагрянувшей настоящей любви прошёл под аккомпанемент фортепианной сонаты и струнного квартета.

"Уже не первый раз в Большом зале Консерватории проходят наши спектакли. Проходят с большим успехом. Возможно, потому, что мы стараемся очень трепетно, бережно отнестись к слову, авторскому слову. И, конечно, замечательные исполнители, музыканты", - рассказала продюсер и автор проекта "Новому веку - новые имена" Анна Айрапетянц.

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Спектакль "Дама с собачкой"
Спектакль "Дама с собачкой"
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