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НОВОСТИ

В онлайн-библиотеке метро появятся более 600 новых книг

10:50
  • вторник
  • 29 января 2019

Среди новинок окажутся произведения Сергея Аксакова, Николая Гоголя, Александра Грина

В онлайн-библиотеке столичного метро весной 2019 года ожидается пополнение. Читателям станут доступны более 600 новых произведений. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

В настоящее время в электронной библиотеке метрополитена собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Проект оказался успешным и пользуется большой популярностью.

"С момента запуска пассажиры скачали книги уже более 100 тысяч раз. В этом году мы планируем расширить ассортимент книг, весной в онлайн-библиотеке появятся более 600 новых произведений русских авторов", - сообщили в пресс-службе.

Среди новинок окажутся произведения Сергея Аксакова, Николая Гоголя, Александра Грина, Федора Достоевского, Антона Чехова, а также стихотворения Андрея Белого, Александра Блока, Афанасия Фета и работы других авторов.

Ассортимент книг будет пополняться и далее. Проект "Книги в метро" запустили летом 2018 года. Первые виртуальные книжные полки появились на станции "Рассказовка", дизайн которой выполнен в виде библиотеки.

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