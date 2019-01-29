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Юбилей обернулся для Пугачевой громким провалом

10:43
  • вторник
  • 29 января 2019

В какой коррупционной схеме замешана певица

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце может закончится скандалом. Российским СМИ стало известно, что государственная компания "Вертолеты России", которая входит в корпорацию "Ростех", окажет артистке финансовую поддержку.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что "подаренные" певице 40 миллионов рублей могут быть элементом коррупционной схемы. В свою очередь певец Юрий Лоза выразил свои догадки о таком спонсорстве.

"Вы же понимаете, никаких 40 миллионов она не получит. Люди, которые выбили для нее эти деньги, рассчитывают, что будет возврат. Ну или откат, как это называется", - цитирует его слова "Дни.Ру".

В самой компании подтвердили передачу денег. Однако там сообщили, что сумма пойдет на рекламу холдинга на афишах юбилейного концерта.

Выступление примадонны состоится 17 апреля в Большом зале Кремлевского дворца. Все билеты уже распроданы. Цена на них у перекупщиков достигает 300 тысяч рублей.

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