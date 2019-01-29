Как защитить организм от рака

Исследование открыло уникальный способ

Ученые-медики из разных стран мира объединились и разработали механизм повторной активации иммунных клеток, которые истощаются в борьбе с опухолью. Методика поможет этим клетками не истощаться и сделает их более устойчивыми.

Инфильтрирующие иммунные T-клетки склонны к растрате своего энергетического потенциала в борьбе со злокачественными новообразованиями. В этом заключается основная причины невозможности победить болезнь. После потери энергии и ресурсов такие клетки перестают "атаковать" опухоль. В результате она начинает стремительно расти, пишет MedicalXpress.

Исследование показало, что Т-клетки истощаются вследствие сокращения в них особого фермента – энолазы-1. Этот фермент занимается окислением глюкозы. Чтобы увеличить его концентрацию, необходимо стимулировать поглощение пировиноградной кислоты. Если Т-клетки начнут ее поглощать, то лимфоциты будут защищены от истощения.

Препарат, основанный на новом методе, уже создан. Однако пока его не применяют в лечении людей. Предполагается, что он сможет наиболее эффективно защищать организм от онкологических заболеваний.