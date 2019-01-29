Замглавы "Росгеологии" уволили после нецензурного видео в Сети

Руслан Горринг матом ругался на подчиненных и рассказывал об интимных похождениях

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя гендиректора компании "Росгеология" Руслана Горринга за скандальное видео, которое попало в Сеть. Гендиректору Роману Панову объявлен выговор.

Увольнением и выговором дело не ограничится. Не исключено, что будет проведена проверка всего руководства "Росгеологии", об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова.

Ранее в интернете появилось видео стрима на сервисе Twitch, на котором Руслан Горринг рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и в нецензурной форме общается с подчиненной, которая должным образом не выполнила поручение.

-Что за косяк был с командировкой?

- Мы не смогли заказать вам первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом.

- Дальше?

- После этого вы меня отправили…

- Нет, я тебя уволил ***** (далеко - прим. ред.). Выгнал из компании за два часа. Дальше?

- Я собрала свои вещи и уехала. Через две недели вы меня помиловали и отправили работать в филиал, чтобы докладывать все то, что происходит в нем.

- А ты, получив ****** (хорошую - прим. ред.) зарплату, забыла главную задачу – стучать мне.

В конце видео становится ясно, что Горринг неоднократно приставал к подчиненным и принуждал к близости.

Горринг устроился на работу в "Росгеологию" в 2015 году, в октябре 2018 года он стал заместителем генерального директора компании.