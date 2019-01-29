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Лавров заявил об ответственности "Каспийской пятерки" за ситуацию в регионе

11:53
  • вторник
  • 29 января 2019

Глава МИД напомнил о положениях Конвенции о правовом статусе Каспия

Только страны "Каспийской пятёрки" должны нести ответственность за ситуацию в этом регионе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым, передает "ТВ Центр".

Лавров отметил, что Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмения являются хорошими партнерами. В прошлом году после многолетних переговоров страны подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия. Основные принципы которой были согласованы еще на саммите в Астрахани. Сергей Лавров подчеркнул, что вклад этого региона в сотрудничество между прикаспийскими государствами высоко ценит наше Министерство иностранных дел.

"Нам очень важно, чтобы Каспийский регион, как предусматривает Конвенция, сохранялся регионом, в котором ответственность за все происходящее несет "Каспийская пятерка". В этом смысле вклад в эту работу российских регионов, прежде всего Астраханской области мы ценим весьма высоко", - отметил Лавров.

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