Ездил вареников поесть: визит Порошенко в Давос обернулся фиаско

Украине нечего дать мировому сообществу

Украинская делегация поехала в Давос не для того, чтобы решать вопросы мировой экономики, глобализации, экологии, а для того, чтобы отдохнуть. К такому выводу пришел экс-глава представительства Интерпола на Украине, бывший депутат Кирилл Куликов.

Президент страны Петр Порошенко выступил в швейцарском Давосе на "Украинском завтраке" с призывали не заниматься популизмом во время президентской компании и заявил о скором вхождении Украины в ЕС, но одобрительных аплодисментов из зала не последовало. Также Сеть развеселило фото, на котором запечатлен Порошенко с заправленным в штаны пиджаком.

Один за другим оконфузились братья Кличко. Мэр Киева Виталий Кличко развеселил всех своим произношением, а боксер Владимир Кличко удивил Давос странным сравнениям инвестиционной привлекательности Украины.

Украине с ее застоем в экономике нечего дать мировому сообществу, визит делегации обернулся полным провалом, передает "ПолитНавигатор". "Что они поехали показать? Вареников поесть? Надо было их тут покормить", - возмутился Куликов.