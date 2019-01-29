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Ездил вареников поесть: визит Порошенко в Давос обернулся фиаско

12:23
  • вторник
  • 29 января 2019

Украине нечего дать мировому сообществу

Украинская делегация поехала в Давос не для того, чтобы решать вопросы мировой экономики, глобализации, экологии, а для того, чтобы отдохнуть. К такому выводу пришел экс-глава представительства Интерпола на Украине, бывший депутат Кирилл Куликов.
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Президент страны Петр Порошенко выступил в швейцарском Давосе на "Украинском завтраке" с призывали не заниматься популизмом во время президентской компании и заявил о скором вхождении Украины в ЕС, но одобрительных аплодисментов из зала не последовало. Также Сеть развеселило фото, на котором запечатлен Порошенко с заправленным в штаны пиджаком.

Один за другим оконфузились братья Кличко. Мэр Киева Виталий Кличко развеселил всех своим произношением, а боксер Владимир Кличко удивил Давос странным сравнениям инвестиционной привлекательности Украины.

Украине с ее застоем в экономике нечего дать мировому сообществу, визит делегации обернулся полным провалом, передает "ПолитНавигатор". "Что они поехали показать? Вареников поесть? Надо было их тут покормить", - возмутился Куликов.

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