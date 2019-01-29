Раскрыт легкий способ прослушки любого iPhone

Apple еще не исправила ошибку

Компания Apple нарушила конфиденциальность владельцев смартфонов из-за возникшего бага. Пользователей можно прослушивать без их согласия.

Используя функцию FaceTime, можно услышать звук с микрофона получателя звонка еще до того, как он ответит на звонок. То есть любой владелец iPhone может при желании шпионить за другим, пишет Reuters. В некоторых случаях вместе со звуком передавалось еще и видео.

В Apple уже признали ошибку и пообещали её исправить. "Мы знаем об этой проблеме и нашли способ ее исправить. На этой неделе мы выпустим обновление программного обеспечения", - поделился представитель компании.

Ошибка в работе FaceTime обнаружена только в смартфонах с операционной системой iOS 12.1 и более поздними. Рекомендуется на время выключить функцию.