ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыт легкий способ прослушки любого iPhone

12:28
  • вторник
  • 29 января 2019

Apple еще не исправила ошибку

Компания Apple нарушила конфиденциальность владельцев смартфонов из-за возникшего бага. Пользователей можно прослушивать без их согласия.

Используя функцию FaceTime, можно услышать звук с микрофона получателя звонка еще до того, как он ответит на звонок. То есть любой владелец iPhone может при желании шпионить за другим, пишет Reuters. В некоторых случаях вместе со звуком передавалось еще и видео.

В Apple уже признали ошибку и пообещали её исправить. "Мы знаем об этой проблеме и нашли способ ее исправить. На этой неделе мы выпустим обновление программного обеспечения", - поделился представитель компании.

Ошибка в работе FaceTime обнаружена только в смартфонах с операционной системой iOS 12.1 и более поздними. Рекомендуется на время выключить функцию.

Главное сегодня
Логотип Apple
Логотип Apple
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.