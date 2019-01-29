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Подробности скандала с замглавы "Росгеологии"

12:56
  • вторник
  • 29 января 2019

Из-за скандального стрима Горринга могут проверить все руководство компании

Первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, уволенный из компании за скандальное видео в Сети, лишился должностей во всех "дочках" органзации. До текущего момента он являлся генеральным директором "Зарубежгеологии" и "РГ-Экология".

Накануне в Сети появилось видео со стримингового сервиса Twitch, на котором Горринг упоминает встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, в нецензурной форме общается с подчиненной и рассказывает о сексуальных отношениях с сотрудниками "Росгеологии".

Во вторник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил Горринга с должности заместителя главы "Росгеологии" и объявил выговор гендиректору компании Роману Панову. Руководство компании ждет полная проверка. Внутри "Росгеологии" уже прошла проверка, которая не выявила нарушений трудовых отношений и фактов разглашения коммерческой информации.

После скандала сайт "Росгеологии" подвергся хакерской атаке, его работа будет восстановлена в течение часа, сообщает РИА Новости.

Горрингу 40 лет, он родился 30 августа 1978 года. В 2000 году окончил Военный Университет Министерства обороны России, пишет издание interessant.ru. До 2011 года проходил службу в ВС России, а после работал в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестфондах. На работу в "Росгеологию" Горринг устроился в 2015 году, в октябре 2018 года он стал заместителем генерального директора компании.

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Руслан Горринг
Руслан Горринг
Руслан Горринг
Руслан Горринг
Руслан Горринг
Руслан Горринг
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