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Россия призвала ПАСЕ к ответу из-за украинского депутата-драчуна

13:14
  • вторник
  • 29 января 2019

Российская журналистка ждет извинений

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна расследовать инцидент с агрессивным поведением депутата Верховной рады Украины Борислава Березы к журналистке Ольге Скабеевой. Швыткин надеется, что ПАСЕ заставит депутата извиниться перед ней.

Свою позицию зампред объяснил в интервью каналу "Дума ТВ". "Убежден в том, что ПАСЕ не должна быть в стороне от этого вопроса, а должна инициировать проведение соответствующего расследования, хотя факт лежит на поверхности", - сказал он.

Швыткин добавил, что по отношению к депутату необходимо применить соответствующие меры ответственности, установленные законом. Кроме того, Березу нужно принудить принести извинения журналистке, если он не решится на это добровольно.

По мнению зампреда, случай с агрессией в адрес журналистки нарушит восприятие ПАСЕ как организации, деятельность которой основана на демократических принципах.

Инцидент произошел в конце прошлой неделе на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В связи с этим Юрий Швыткин отправил запрос в Генпрокуратуру, в котором попросил отреагировать на действия депутата Верховной рады.

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Ольга Скабеева
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