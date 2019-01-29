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В Москве простились с Владимиром Черниковым

12:41
  • вторник
  • 29 января 2019

Траурная церемония прошла в здании правительства Москвы на Новом Арбате

В столице простились с руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Черниковым. Траурная церемония прошла в здании правительства Москвы на Новом Арбате.

Проститься с министром пришли сотни людей, среди которых близкие и друзья Черникова, представители федеральных властных структур, органов безопасности, коллеги из правительства города, а также мэр Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Черников умер в ночь на 27 января. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Похоронят руководителя департамента на Троекуровском кладбище, рядом с отцом.

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