В Москве простились с Владимиром Черниковым

Траурная церемония прошла в здании правительства Москвы на Новом Арбате

В столице простились с руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Черниковым. Траурная церемония прошла в здании правительства Москвы на Новом Арбате.

Проститься с министром пришли сотни людей, среди которых близкие и друзья Черникова, представители федеральных властных структур, органов безопасности, коллеги из правительства города, а также мэр Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Черников умер в ночь на 27 января. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Похоронят руководителя департамента на Троекуровском кладбище, рядом с отцом.