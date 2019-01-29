Депздрав назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что такая инструкция существует на одной из станций скорой в Москве

В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения опровергли сообщения о том, что скорую помощь вынуждают реже госпитализировать больных. Ранее СМИ сообщили, что такая инструкция существует на станции скорой и неотложной медицинской помощи им Пучкова.

В Депздраве отметили, что решение о госпитализации пациента принимает прибывший на вызов медработник, ориентируясь на состояние пациента. Всех нуждающихся при их согласии доставляют в больницу, отказы в госпитализации не допускаются.

В случаях отказов пациентов от медицинской эвакуации обеспечивается их динамическое наблюдение сотрудниками скорой, отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник. Врачи подчеркнули, что не все пациенты, обратившиеся в скорую помощь, нуждаются в медицинской эвакуации.



По данным ведомства, ежедневно 25-30% вызовов заканчиваются госпитализацией пациента. Только за минувшую неделю было направлено в городские стационары более 20,5 тысячи пациентов.