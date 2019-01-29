"У нас сражение": жена борется с Глушаковым за дом

Он готовится продать жилье

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил о том, как проходит судебное разбирательство с полузащитником московского футбольного клуба "Спартак". Иск жены направлен на взыскание алиментов и раздел общего имущества.

По словам Жорина, успешнее всего обстоят дела с алиментами. В этом вопросе суд встал на сторону Дарьи. Определение по алиментам передали в "Спартак", который вычитает деньги из зарплаты Глушакова.

Однако ситуация с разделом имущества продолжает накаляться. "Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда", - приводит слова адвоката Sport24.ru.

Он отметил, что они с Дарьей оповестили суд о том, что Глушаков выставил недвижимость на продажу и приложили доказательства, однако судья не реагирует на это. Жорин добавил, что они будут продолжать бороться.

"Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились напрямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание», - пояснил Жорин.