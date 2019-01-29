Похитителю картины Куинджи предъявили обвинение

Специалисты продолжают изучать полотно

Следствие предъявило обвинение 32-летнему Денису Чуприкову, который 27 января похитил картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" из Третьяковской галереи в Москве.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование продолжается.

Чуприкова уже доставили в Таганский районный суд, где в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения.

Картину продолжают осматривать эксперты, но в ближайшее время ее вернут в музей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось, что картину не вернут в Третьяковку, а отвезут в Русский музей.