Молоко будут продавать с пометкой "без заменителя молочного жира"

Нововведения начнут действовать с 1 июля этого года

Более 25 миллиардов рублей будет выделено в этом году на развитие сельских территорий. Дополнительные субсидии направят и производителям сельхозтехники. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр отметил, что новая государственная программа должна учитывать меры, предусмотренные в рамках национальных проектов. Еще одной темой совещания стало изменение правил продажи молочной продукции. Премьер-министр подписал постановление, согласно которому натуральное молоко должно иметь особую пометку – об отсутствии заменителей молочного жира. Нововведения начнут действовать с 1 июля этого года.

"Покупатель имеет право знать, что он приобретает. В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и увеличить срок хранения молочной продукции, и снизить себестоимость. То есть, там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и, не все хотят эти продукты покупать, скажем по-честному. Новые требования будут полезны малым и средним предпринимателям, которые занимаются производством молока. Им, зачастую, непросто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями", - отметил Медведев.