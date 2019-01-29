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Путин встретился с губернатором Тамбовской области

14:47
  • вторник
  • 29 января 2019

Никитин доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе

Владимир Путин в Кремле провёл рабочую встречу с главой администрации Тамбовской области. Александр Никитин доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин: У вас за прошлый год хорошие показатели развития. Чем конкретно порадуете и чем вы гордитесь, как результатом за прошлый год в особенности, что, вы считаете, вам удалось в 2018 году?

Александр Никитин: В первую очередь развитие промышленного потенциала. Несмотря на то, что доминантой региональной экономики является агропромышленный комплекс, промышленность демонстрировала очень высокие темпы развития. Кстати говоря, это не первый год уже отмечается. В 2018 году темп роста промышленного производства составил 114,4%.

Среди лидирующих направлений пищевая и перерабатывающая промышленности. Однако, заметно выросли показатели и по индустриальным отраслям. Есть успехи также в сельском хозяйстве и по инвестициям в основной капитал. Они уже на уровне 100% и снижение не прогнозируется.

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