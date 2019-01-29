Банда мошенников оставила без квартир более 100 москвичей

Преступники пользовались невнимательностью и юридической неграмотностью пострадавших

В столице задержаны мошенники, которые оставили без квартир более 100 москвичей. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать 300 миллионов рублей.

Дверь в офис сотрудникам СОБРа не открывают, но это не всегда требуется. Так проходит задержание организованной преступной группы, которая лишила квартир более 100 человек, передает "ТВ Центр". Под залог недвижимости эти люди выдавали москвичам кредиты. В договорах указывали реквизиты различных коммерческих компаний, которые никакого отношения к преступной банде не имели.

Квартиры, комнаты в коммуналках, дома. Все это – не копии, а оригиналы документов на право собственности потерпевших. Главное требование, без которого деньги не выдавались. Да и суммы, прописанные в договоре, сильно отличались от тех, что люди получали на руки. Если заемщик не выполнял условия в договоре, в котором было немало подводных камней, то аферисты залог, то есть недвижимость, забирали себе.

"В результате противоправной деятельности предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. Полицейскими были задержаны организаторы и активные участники организованной группы, которые в настоящее время помещены под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Большое количество сим-карт на разные номера, мобильные телефоны, печати и, конечно, компьютеры с клиентской базой – все это конфисковано. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". И если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Елена Макарова. "ТВ Центр".