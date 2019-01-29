Московский роддом №40 получил международное признание

Медучреждение названо "больницей, доброжелательной к ребенку"

Московский роддом №40 получил международный статус, теперь это "Больница, доброжелательная к ребёнку". В клинике есть все условия для грудного вскармливания, а малыши могут находиться с мамами круглосуточно.

Крошечная девочка пока только целыми днями спит в кроватке - она родилась всего несколько суток назад. Даже имя еще получить не успела. Рядом круглосуточно дежурит мама. Для Елены роды третьи и ей есть с чем сравнивать.

"К груди сразу приложили, не забирали. Все время со мной. Все объяснили, все показали. Достаточно часто приходили, прям все нам рассказывали, показывали", - рассказывает Елена Войлова.

В соседнем отделении находятся женщины на последних сроках беременности. Ольга, к примеру, готовится стать мамой уже в третий раз. Более того, возвращается специально именно в этот роддом.

"Здесь просто, как на курорте! Милые стены, родные люди, персонал. Мы сюда возвращаемся уже не в первый раз и еще, наверное, приедем!" – говорит Ольга Корчук.

Такую любовь у мам именно к этому роддому можно понять. Здесь соблюдено самое главное условие: ребенок постоянно пребывает с матерью. Новорожденных никуда не забирают для обследования или же процедур. Наоборот, все необходимое делается при четком контроле мамы. Более того, этот принцип работает и в палатах интенсивной терапии. А все врачи придерживаются философии грудного вскармливания. С будущими мамами ежедневно проводят семинары, где учат правильно кормить ребенка. К примеру, прислушиваться к требованиям новорожденного, а не смотреть на часы и кормить его строго по расписанию. Здесь не теряют связи со своими врачами и после выписки. За маленькими пациентами наблюдают в специально созданном отделении, где есть все самое необходимое. Такую интенсивную работу начали проводить с сентября 2017, когда роддом открылся после капитального ремонта. Все сотрудники прошли переаттестацию - это было одним из основных условий. Столь высокий профессионализм оценили и в ЮНИСЕФ. Теперь роддом №40 получил статус больницы, доброжелательной к ребенку.

"Наверное, лучше этого статуса ничего нельзя придумать для роддома, куда мамы приходят для того, чтобы выйти отсюда совместно с ребенком: здоровыми и благополучными. Созданы после капитального ремонта все условия, для того чтобы наши мамы совместно максимально бы проводили время с детьми, а именно, во время родов у нас все отдельные боксы, ни одного совместного бокса. И после родов в этих отдельных боксах мамы еще 2 часа находятся вместе с ребенком", - рассказывает Сергей Аракелов.

Это уже девятый московский роддом, который смог получить международное признание. И добился этого статуса всего за полтора года.

Александра Сергомасова, Сергей Титов, Анатолий Талыкин. "ТВ Центр".