Военные показали трофейное оружие для строительства храма Вооруженных сил

Исторической ценности оно не представляет

В подмосковной Кубинке появится Храм вооружённых сил России. Ещё на стадии проекта он стал сенсацией. Впечатляют и размеры, и необычные дизайнерские идеи. Здание будет облицовано металлом. И, кроме традиционных строительных материалов, используют переплавленное трофейное оружие.

Впервые в России строят собор из металла. Главный храм Вооруженных сил будет в броне из железа, бронзы, чугуна. Одной только меди при его возведении уйдёт больше 800 тонн. Так автор проекта Дмитрий Смирнов увидел монументальный русско-византийский стиль сквозь призму XXI века.

Храм возведут в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Закладной камень освятили в сентябре прошлого года, в церемонии принял участие президент России Владимир Путин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу. Собор - своего рода духовный символ: диаметр главного купола - 19 метров 45 сантиметров, галерея по кругу – 1418 метров, именно столько дней длилась война. А в ступени и полы будет впрессовано трофейное немецкое оружие.

В арсенале вооружения во Владимирской области - фашистские карабины, маузеры, пистолеты и пулемёты. Некоторые участвовали в боях, но большинство – совсем новые. Их передали прямо с немецких складов в качестве трофеев. Теперь оружие не представляет исторической ценности - его утилизируют и переплавят в металл для строительства храма. И это военная традиция: захваченное снаряжение в истории не раз использовали для строительства памятников.

"Был рескрипт императора Александра 1 собрать и свезти в Москву все трофейные французские орудия и возвести из них колонну славы. После русско-турецкой войны 77-78 гг. из трофейных пушек в Санкт-Петербурге была возведена памятная колонна", - рассказывает сотрудник Института военной истории Академии генерального штаба Константин Кулагин.

​Ордена на витражах, панно и росписи с батальными сценами — архитекторы и дизайнеры прорабатывают мельчайшие детали. А тем временем в мастерских художников под руководством Василия Нестеренко уже кипит работа: изображения святых покровителей видов и родов войск, центральный образ Спасителя. Его планируют писать на лафете XVIII века, недавно найденном в Неве. И это будут не списки, а совершенно новые иконы.

Строят грандиозный православный собор, по традиции, на пожертвования всем миром.

Полина Кастрицкая, Андрей Талалай, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр".