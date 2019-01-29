Похищение игривой пумы в Москве попало на видео

Хищника украли за долги ее хозяина

Пуму по кличке Марсель, которого украли у москвича, вернули хозяину. Похититель пока под подпиской о невыезде, а хищнику требуется лечение.

Кражу сняли камеры видеонаблюдения, передает "ТВ Центр". Злоумышленники пригласили владельца животного вместе с американской кошкой якобы для фотосессии. Потом мужчину оглушили, а пуму замотали одеялом и выволокли на улицу. Животное обещали вернуть владельцу, если тот погасит долг - более 100 тысяч рублей.

Полиция обнаружила хищника через 5 дней в истощённом состоянии, одна нога была повреждена. Пока Марсель выходит просто погулять.