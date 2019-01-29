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В Сеть слили интимные фото Марьяны Ро

14:36
  • вторник
  • 29 января 2019

Снимки попадут в мужской журнал

Московский блогер Марьяна Ро в скором времени попадет на страницы журнала Maxim. Она уже опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram. По словам девушки, фото попадет на обложку журнала.

 

"Скоро украшу МАРТовскую обложку", - подписала фотографию Ро. На фото Марьяна позирует топлесс, прикрывая грудь руками. Из одежды на ней только короткая юбка и гольфы.

У подписчиков столь откровенный снимок вызвал преимущественно негативную реакцию. "Не будь пошлой, а!", "Испортилась совсем", "Опять разврат", "Ты же для несовершеннолетних пишешь, зачем публикуешь тогда такие фотографии?", - прокомментировали поклонники Ро.

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Марьяна Ро
Марьяна Ро
Марьяна Ро
Марьяна Ро
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