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"Красиво упаковали": уволенный из "Росгеологии" оценил свое домашнее видео

14:36
  • вторник
  • 29 января 2019

Слив видео - это заказ, считает Горринг

Экс-замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, которого уволили из компании за скандальное видео, прокомментировал произошедшее. Топ-менеджер считает, что слив видео был заказным, а к его работе претензий нет.
Подробности скандала с замглавы "Росгеологии"

"Без обид. Это пусть будет на совести этих людей. Вы спросите любого в компании, сколько я сделал для компании и сколько сил положил. Не смогли найти в работе коррупцию. Осталось залезть в личное пространство, в личное время и красиво упаковать", - сообщил Горринг радиостанции "Говорит Москва".

Накануне в Сети появилось видео со стримингового сервиса Twitch, на котором Горринг упоминает встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, в нецензурной форме общается с подчиненной и рассказывает о сексуальных отношениях с сотрудниками "Росгеологии".

Во вторник Минприроды уволило Горринга из "Росгеологии" и из "дочек" компании, объявило выговор гендиректору компании Роману Панову и распорядилось провести проверку руководства организации.

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