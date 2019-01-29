Горький опыт: Порошенко высказался о помощи Запада

Президент Украины рассказал о единении нации

Петр Порошенко обратился к украинцам в годовщину подвига Героев Крут. Он заявил, что Киев всегда будет давать отпор попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

"Имея горький опыт поражений национально-освободительной борьбы в начале ХХ века, мы будем давать решительный отпор каким-либо попыткам посеять в стране разочарование, разброд, хаос и анархию", - сказал украинский лидер.

По словам Порошенко, Украина сделала выводы из полученных исторических уроков и создала надежную армию, которая продолжает развиваться. Глава Незалежной отметил, что страна прежде всего опирается на поддержку западных партнеров, которые "сдерживают агрессора" и поставляют на Украину оборонительное оружие.

Киевские власти также сравнили события 1918 года (когда произошел бой под Крутами – прим. ред.) и 2014 года (время политического кризиса на Украине). Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что "мы не позволили России повторить трагедию Крут и уничтожить Украинское государство в 2014 году", передает "Интерфакс-Украина".

На прошлой неделе Порошенко заявил, что ключ к миру – в Москве, однако "там находится агрессор".