Уже не дышал: тренер спас российскому хоккеисту жизнь

Спасителем оказался 22-летний нижегородский специалист Иван Орлов

В Кстово нижегородской области во время хоккейного матча любительских команд "НБД-Банк" и "Союз" едва не произошла трагедия. Игрок "Союза" Дмитрий Тутуркин оказался на льду после того, как вступил в борьбу с хоккеистом соперника.

Поначалу никто не осознал всей серьезности ситуации. Однако среди других хоккеистов началось волнение, когда лежащий Тутуркин вдруг перестал двигаться. Помочь пострадавшему попытался его оппонент, который и провел на нем едва не ставший впоследствии роковым силовой прием.

Тем не менее, спасти хоккеиста смог 22-летний нижегородский тренер Иван Орлов, который быстро бросился на помощь игроку. Как сообщает ProGorodNN, после удара Тутуркин упал и перестал дышать. В таком состоянии он пробыл около минуты. По словам самого специалиста, у пострадавшего "сомкнуло челюсть".

"Вместе с ребятами мы смогли разжать ему челюсти и достать язык. Потом я сделал два-три резких удара в грудь до первого выдоха, а дальше еще ударов семь-десять - и тогда получилось "завести" ему сердце", - рассказал Орлов.

Прибывшая на место скорая доставила 44-летнего хоккеиста в больницу. Его состояние сейчас стабильное. У него диагностированы переломы ключицы и двух ребер, а также внутреннее кровоизлияние в мозг. Тем не менее, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По словам Орлова, он сам когда-то попадал в такую же ситуацию. Это произошло в те времена, когда он был профессиональным игроком. Однако в высших профессиональных лигах на играх присутствует несколько врачей. В любительских же чемпионатах медиков нет. Только штатный доктор при ФОКе, в котором проходят соревнования.

В декабре 2018 года во время матча Ночной хоккейной лиги в Перми скончался 44-летний хоккеист-любитель гайвинских "Ястребов" Алексей Захаров. Ему стало плохо во время матча. Он ушел в раздевалку, он прилег на скамейку. Игроки и тренеры попытались помочь партнеру по команде, но оказались бессильны. К месту происшествия была вызвана скорая помощь. однако спасти игрока уже не удалось. У него остались жена и дочь.