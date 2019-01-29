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Летевших в Сочи пассажиров окатило водой во время полета

15:27
  • вторник
  • 29 января 2019

Пассажиры собирали воду в пластиковые стаканчики

Самолет Bombardier CRJ 200 авиакомпании компании "Руслайн", летевший из Воронежа в Сочи, протек во время рейса. Вода капала при взлете и при посадке прямо на головы пассажиров.

На появившемся в Сети видно, как один из пассажиров собирал воду в пластиковый стаканчик. "На четырех рядах потекло, как из ведра. Все поскакивали с мест. Стюардесса растерялась и никакой помощи, кроме крика, никаких комментариев и извинений не получили от экипажа",- рассказал один из очевидцев порталу "Блокнот.Воронеж".

Самолет благополучно приземлился в Сочи.

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