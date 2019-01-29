Принц Гарри страдает в браке с Меган Маркл

Она оказывает на супруга сильное давление

Бывшая актриса Меган Маркл вынудила принца Гарри отказаться от многих любимых привычек. Из-за этого на фотографиях он выглядит грустным и угрюмым.

Меган заставила Гарри рано вставать и приобщила его к здоровому образу жизни. Такие перемены не могли не отразиться на его настроении.

Теперь герцог не ест пищу быстрого приготовления. Вместо этого в его холодильнике свежие овощи и фрукты. Кроме того, накануне свадьбы Гарри бросил курить и перестал употреблять алкоголь, он больше не посещает шумные вечеринки. "Учитывая, что в молодости он довольно много выпивал, это большое достижение", - приводит слова эксперта Fox News.

После того, как стало известно о беременности Маркл, принц вместе с ней перестал пить кофе. Во время официальных визитов герцог и герцогиня пьют минеральную воду.