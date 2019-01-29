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Порошенко: Украине нужен мир с Россией

15:42
  • вторник
  • 29 января 2019

Президент Украины рассказал о войне и мире

Петр Порошенко, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Украина нуждается в мире с Российской Федерацией. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал президент.
Кто победит на выборах президента Украины

Порошенко увязал "тему войны и мира" с грядущими выборами в стране. "Народ будет избирать не только президента, а и верховного главнокомандующего", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Ранее во вторник украинский лидер сообщил, что страна во многом опирается на поддержку западных партнеров, которые помогают "сдерживать агрессора". По его словам, он не допустит, чтобы в стране наступили разочарование, разброд, хаос и анархия.

Порошенко на прошлой неделе уже говорил о мире. Он считает, что ключ к стабилизации обстановки находится в Москве. Глава Незалежной призвал "посадить Путина за стол переговоров", как это было в 2014-15 годах.

Накануне кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на выборах привлечь к ответственности Порошенко за то, что он "пять лет занимался разрушением страны".

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