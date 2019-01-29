В Подмосковье обнаружили изрезанное тело пенсионера

Подозреваемый в убийстве задержан

В подмосковной Ивантеевке сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства своего знакомого. Тело 62-летнего пенсионера было обнаружено на съемной квартире ранее, 27 января.

Эксперты зафиксировали на его теле многочисленные ножевые ранения. Убийство было совершено в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело, передает сайт "Вести Подмосковья".

Подозреваемый доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СКР по Московской области. Об этом сообщает РИАМО.