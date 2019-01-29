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В Подмосковье обнаружили изрезанное тело пенсионера

16:21
  • вторник
  • 29 января 2019

Подозреваемый в убийстве задержан

В подмосковной Ивантеевке сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства своего знакомого. Тело 62-летнего пенсионера было обнаружено на съемной квартире ранее, 27 января.

Эксперты зафиксировали на его теле многочисленные ножевые ранения. Убийство было совершено в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело, передает сайт "Вести Подмосковья".

Подозреваемый доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СКР по Московской области. Об этом сообщает РИАМО.

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