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Ученица Пугачевой собралась на "Евровидение" от России

16:26
  • вторник
  • 29 января 2019

Появилась новая кандидатура на участие в конкурсе

На международный песенный конкурс "Евровидение-2019" может отправиться Виктория Черенцова. Ученица Аллы Пугачевой сама заявила об этом на страницах социальной сети.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян написал пост, где объявил дату полуфинала, в котором примет участие Россия. "Россия еще официально не представила участника на "Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", - приводит текст сообщения "Дни.Ру".

Пост прокомментировала сама Черенцова. "Со мной выступление пока не согласовали", - указала она.

Манукян не заставил ее ждать и ответил на комментарий. "Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", - написал эксперт.

Виктория стала участницей проекта Аллы Пугачевой "Рождественские встречи" в 2009 году. Затем работала в команде под руководством Примадонны. Однако широкую известность певица получила благодаря участию в третьем сезоне шоу "Голос".

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