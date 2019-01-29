Уволенного замглавы "Росгеологии" позвали работать за рубеж

​Горринг продолжает делиться подробностями своего ухода

Угодивший в скандал из-за появления в Сети нецензурного видео бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг без работы долго не останется. По его словам, его уже позвали работать в Африку.

"За рубеж уже пригласили сразу. Мой уровень мне позволяет не переживать за работу. Мне жаль ребят, которых я годами собирал", - отметил он сайту радиостанции "Говорит Москва".

Также Горринг подчеркнул, что треть команды "Росгеологии" он лично годами собирал с поддержкой гендиректора холдинга Романа Панова. По его словам, он сам принял решение об отставке "в тот же день".

Скандальное видео, как отметил Горринг, было "личным общением с друзьями в личное время". Саму историю он считает раздутой, сообщает РБК. "Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании", - подчеркнул он.

До этого Горринг отмечал, что слив видео был заказным, а к его работе претензий нет. Сама запись со стримингового сервиса Twitch появилась в Сети 28 января. На ней видно, как Горринг упоминает о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном. Также он в нецензурной форме общается рассказывает об интимных отношениях с сотрудниками "Росгеологии". Кроме того, он заявил сотруднице компании, сидевшей рядом с ним, что ее главная задача на работе — "стучать".

После этого стало известно, что Горринг лишился должностей во всех "дочках" организации. Теперь руководство компании ждет полная проверка.