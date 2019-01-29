Порошенко запутался: почему президент Украины объявил о мире с Россией

В заявлениях Петра Порошенко нашли противоречия

Петр Порошенко не знает, какую цель ставит перед собой в отношениях с Россией. К такому выводу пришел политолог Владимир Корнилов, послушав заявления украинского президента на форуме в Киеве. Он заметил, что во время выступления Порошенко сам себе противоречил.

В беседе с корреспондентом ТВЦ.RU политолог отметил, что украинский лидер резко изменил риторику по сравнению с первыми президентскими выборами. В 2014 году он обещал заключить мир с Москвой едва ли не через две недели после избрания.

"Сейчас он больше позиционирует себя как президент войны. И в этой речи он заявил, что мир не наступит, пока Украина не восстановит контроль над Донбассом и Крымом, что подразумевает "никогда". И когда он в одной части одной и той же речи заявляет, что Украина никогда не заключит мир на своей земле, а в другой – о том, что будет с кем-то холодный мир заключать, это говорит о том, что Порошенко сам не знает, какую цель он ставит перед собой", - сказал эксперт.

При этом украинский народ действительно хочет реального мира с Россией. Владимир Корнилов напомнил, что последние опросы говорят о готовности 60% граждан Украины отказаться и от Донбасса ради этого.

"И эти заявления про возвращение Крыма и Донбасса, они направлены на самую радикальную часть потенциального электората, но не на значительные части населения", - заключил политолог .

Ранее во вторник, 29 января, Петр Порошенко, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Киев нуждается в мире с Москвой. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал президент.