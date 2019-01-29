Похититель картины Куинджи покрывает сообщников

На заседании Таганского суда Москвы мужчина ничего не рассказал о соучастниках преступления

На заседании Таганского суда столицы стало известно, что у Дениса Чуприкова, который подозревается в краже картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, были сообщники. Об этом официально сообщил представитель следствия.

По его словам, не все участники преступления еще установлены. Также не уточняется, сколько именно людей было связано с этим инцидентом, передает ТАСС. Сам подозреваемый во время суда отказался давать какие-либо показания.

Дерзкое ограбление было совершено 27 января. Мужчина снял со стены полотно прямо в разгар рабочего дня, на глазах у посетителей выставки. Он был задержан по горячим следам в Подмосковье на следующий день. Злоумышленник рассказал полиции, где он спрятал шедевр Куинджи.