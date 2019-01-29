ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похититель картины Куинджи покрывает сообщников

16:55
  • вторник
  • 29 января 2019

На заседании Таганского суда Москвы мужчина ничего не рассказал о соучастниках преступления

На заседании Таганского суда столицы стало известно, что у Дениса Чуприкова, который подозревается в краже картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, были сообщники. Об этом официально сообщил представитель следствия.

По его словам, не все участники преступления еще установлены. Также не уточняется, сколько именно людей было связано с этим инцидентом, передает ТАСС. Сам подозреваемый во время суда отказался давать  какие-либо показания.

Дерзкое ограбление было совершено 27 января. Мужчина снял со стены полотно прямо в разгар рабочего дня, на глазах у посетителей выставки. Он был задержан по горячим следам в Подмосковье на следующий день. Злоумышленник рассказал полиции, где он спрятал шедевр Куинджи.

Читайте также:
Главное сегодня
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.