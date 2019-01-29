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Порошенко назвал сроки вступления Украины в ЕС

16:56
  • вторник
  • 29 января 2019

После этого намерен подать заявку в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко определил дату вступления страны в Европейский Союз. Он назвал ее в ходе форума 29 января.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО", - цитирует слова главы Украины РИА Новости.

Кроме того, Порошенко отметил, что намерен закрепить в конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Сейчас он ждет окончательного голосования в Верховной раде по этому вопросу.

Однако ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан говорил о том, что вступление Украины в ЕС в ближайшие годы маловероятно.

Верховная рада уже приняла в первом чтении проект изменений в конституцию, предложенный Порошенко.

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