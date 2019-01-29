ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похититель картины Куинджи отправлен под арест

17:23
  • вторник
  • 29 января 2019

Денис Чуприков арестован до 27 марта 2019 года

Таганский суд столицы постановил арестовать Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Он проведет под стражей два месяца.

Сам мужчина просил о мере пресечения в виде домашнего ареста. При этом он отказался признавать себя виновным, передает РИА Новости. На заседании во вторник следователь рассказал, что у Чуприкова были сообщники. Однако их личности пока не раскрываются.

В отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Преступление было совершено 27 января. Денис Чуприков вынес шедевр Куинджи из Третьяковской галереи на глазах у посетителей. Его местонахождение было установлено на следующий день.

Читайте также:
Главное сегодня
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.