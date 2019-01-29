Похититель картины Куинджи отправлен под арест

Денис Чуприков арестован до 27 марта 2019 года

Таганский суд столицы постановил арестовать Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Он проведет под стражей два месяца.

Сам мужчина просил о мере пресечения в виде домашнего ареста. При этом он отказался признавать себя виновным, передает РИА Новости. На заседании во вторник следователь рассказал, что у Чуприкова были сообщники. Однако их личности пока не раскрываются.

В отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Преступление было совершено 27 января. Денис Чуприков вынес шедевр Куинджи из Третьяковской галереи на глазах у посетителей. Его местонахождение было установлено на следующий день.