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Ученые нашли новую опасность вспышек на Солнце для человека

18:07
  • вторник
  • 29 января 2019

Они влияют на стабильность генетического материала

Вспышки на Солнце оказывают прямое влияние на строение клеток человека. Появляются такие аномалии строения, как изменение клеточного ядра и некроз эпителия.

К такому открытию пришли Ученые из Томска, Ханты-Мансийска, Воронежа и Севастополя. Они провели совместное исследование о влиянии вспышек на стабильность генетического материала человека. Для анализа был использован микроядерный тест буккального эпителия. Ученые обследовали мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые ведут здоровый образ жизни.

"По результатам исследования в буккальном эпителии обследованных мужчин выявлены клетки с такими аномалиями строения, как микроядра (результат неверного расхождения хромосом при делении клеток), патологические изменения строения ядра и случаи некроза эпителия", - отметили в пресс-служба Томского госуниверситета.

По данным ТАСС, такие аномалии почти всегда обратимы. Дело в том, что в человеческом организме постоянно образуются клетки с патологической структурой. Однако у здорового человека есть несколько уровней восстановительной защиты. Они регулируют эти процессы.

Последствия от вспышек на Солнце приводят к возникновению геомагнитных бурь. Они могут вызывать колебания в энергетических системах, а также влияют на работу техники. Кроме того, вероятно влияние бурь на биологические объекты, в том числе, человека.

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