Ученые нашли новую опасность вспышек на Солнце для человека

Они влияют на стабильность генетического материала

Вспышки на Солнце оказывают прямое влияние на строение клеток человека. Появляются такие аномалии строения, как изменение клеточного ядра и некроз эпителия.

К такому открытию пришли Ученые из Томска, Ханты-Мансийска, Воронежа и Севастополя. Они провели совместное исследование о влиянии вспышек на стабильность генетического материала человека. Для анализа был использован микроядерный тест буккального эпителия. Ученые обследовали мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые ведут здоровый образ жизни.

"По результатам исследования в буккальном эпителии обследованных мужчин выявлены клетки с такими аномалиями строения, как микроядра (результат неверного расхождения хромосом при делении клеток), патологические изменения строения ядра и случаи некроза эпителия", - отметили в пресс-служба Томского госуниверситета.

По данным ТАСС, такие аномалии почти всегда обратимы. Дело в том, что в человеческом организме постоянно образуются клетки с патологической структурой. Однако у здорового человека есть несколько уровней восстановительной защиты. Они регулируют эти процессы.

Последствия от вспышек на Солнце приводят к возникновению геомагнитных бурь. Они могут вызывать колебания в энергетических системах, а также влияют на работу техники. Кроме того, вероятно влияние бурь на биологические объекты, в том числе, человека.