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Мэй едет в Брюссель выпрашивать новые условия по Brexit

19:45
  • вторник
  • 29 января 2019

Новый план будут согласовывать с учетом пожеланий британских депутатов

Тереза Мэй намерена отправиться в Брюссель, чтобы заново согласовать условия выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Об этом британский премьер объявила в парламенте перед началом дебатов.

В центре обсуждения - 7 поправок к биллю о Brexit. В частности, депутаты предлагают отсрочить дату официального развода Лондона и Брюсселя или вообще провести повторное референдум в Королевстве.

Открывая дебаты, Мэй подчеркнула, что Brexit в любом случае состоится 29 марта, передает "ТВ Центр". В случае, если парламент не успеет решить все связанные с этим вопросы, Великобритания выйдет из ЕС без подписания соглашения. 

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