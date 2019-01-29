Мэй едет в Брюссель выпрашивать новые условия по Brexit

Новый план будут согласовывать с учетом пожеланий британских депутатов

Тереза Мэй намерена отправиться в Брюссель, чтобы заново согласовать условия выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Об этом британский премьер объявила в парламенте перед началом дебатов.

В центре обсуждения - 7 поправок к биллю о Brexit. В частности, депутаты предлагают отсрочить дату официального развода Лондона и Брюсселя или вообще провести повторное референдум в Королевстве.

Открывая дебаты, Мэй подчеркнула, что Brexit в любом случае состоится 29 марта, передает "ТВ Центр". В случае, если парламент не успеет решить все связанные с этим вопросы, Великобритания выйдет из ЕС без подписания соглашения.