"Холодный, но мир": Порошенко объяснил, зачем идет в президенты

Президент Украины решил пойти на второй срок

Президент Украины Пётр Порошенко намерен баллотироваться на второй срок. О своём решении он объявил во вторник на форуме в Киеве. Предводитель партии войны посулил избирателям, как ни странно, мир. А также необратимость курса на интеграцию с ЕС и НАТО и, конечно же, сделать Украину снова сильной. Решить эти и другие задачи Порошенко обещал ещё несколько лет назад, но низкие рейтинги президента и его партии говорят о том, что оправдать доверие граждан не удалось. Теперь на выборы Порошенко идет как самовыдвиженец.

Официально выдвигаясь на второй президентский срок, Порошенко сразу расставляет приоритеты: страна будет выбирать не сколько главу государства, сколько верховного главнокомандующего. Он, конечно, посочувствовал людям, которые устали от войны. Обвинил Москву в том, что она играет на этом. Заявил, что, конечно же, Украине нужен мир с Россией. Холодный, но мир. И тут же оседлал своего любимого конька: враг у ворот.

"Я очень внимательно слежу за различными "предложениями" и болтают порой такое... Что якобы мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира. Предлагают записать "пожелания" Путина в блокнот и потом вынести этот блокнот на референдум, предлагают стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу. Я еще раз повторяю: враг пришел не за Крымом к нам, враг пришел не за Донбассом - враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов, как метко назвал Российскую империю еще двести лет назад французский путешественник де Кюстин", - заявил Порошенко.

Организаторы этого мероприятия с помощью видеороликов буквально разжевывают публике, что произойдет в случае, если страна не проголосует за Порошенко: "2019-й год. Год, когда на Украине победит или Порошенко или Путин. Победа президента Порошенко - это провал планов Кремля по уничтожению украинской державы".

Учитывая то, что дату выдвижения Порошенко перенесли, авторы ролика, видимо, очень торопились и в суматохе записали Владимира Путина в участники предвыборной гонки на Украине. А в достижения Петра Алексеевича - революцию достоинства, новую украинскую армию, безвизовый режим. Действующего президента публике предъявляют с нарисованными вокруг него с помощью компьютерной графики европейскими 12-ю звездочками. И тут же - трезубец. Чтоб закрепился ассоциативный ряд: Украина - це Европа. Вот и Порошенко в который раз обещает: в 2023-м году будет запущена процедура вступления в ЕС и НАТО, а в 2024-м страна подаст официальную заявку на вступление в Евросоюз.

"Все больше политиков на Западе понимают, что без членства Украины в ЕС, без членства Украины в НАТО Европа точно будет в опасности. Это не только Украине нужно это членство, это точно нужно ЕС и НАТО, чтобы Украина была полноценным членом данных структур", - отметил Порошенко.

Публика в зале собралась правильная. Напоминать Петру Порошенко о том, что высокие европейские чины открыто заявляют, что говорить о членстве Украины в этих союзах в ближайшие годы нереалистично, явно не будут. В первых рядах -народные депутаты от блока Порошенко, администрация президента, кабмин, ветераны АТО, которым в роликах рассказывают о возрождении украинской армии. Чуть подальше - чиновники рангом поменьше. Именно они и будут с помощью админресурса обеспечивать победу Порошенко на местах. Сейчас его рейтинг не дотягивает даже до 12 процентов. Его место в избирательной гонке -позорный для действующего главы государства номер 4.

А это всеукраинский съезд "Оппозиционной платформы - за жизнь". Здесь собрались те, кого Петр Порошенко назвал популистами, которые приведут страну не в Брюссель, а в венесуэльский Каракас. Правда, населению обещания оппозиции кажутся все же ближе, чем милитаристские настроения Петра Алексеевича. Да и язык понятней для значительной части украинцев.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" выдвинула единого кандидата, депутата Верховной Рады Юрия Бойко. Его рейтинги показывают неуклонный рост и сейчас сравнялись с цифрами Петра Порошенко. Тот, впрочем, уже подстраховался от возможного проигрыша. Неоднократными заявлениями о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию с целью провести пророссийского кандидата и препятствовать вхождению Украины в ЕС и НАТО.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".