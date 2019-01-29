Переход на цифровое телевидение завершится до 3 июня

Льготникам окажут помощь при переходе с "аналога" на "цифру"

С 1 января этого года постепенный переход от аналогового вещания к цифровому начался и в других регионах России. Переход на новый формат должен завершиться до 3 июня.

Общедоступными и бесплатными станут два пакета каналов. Телевизоры новейшего поколения оснащены необходимыми системами для их поиска. Владельцам старых моделей для приёма цифрового телесигнала необходимо приобрести специальную приставку. Ее цена в магазинах не должна превышать 990 рублей. При этом льготные категории граждан - многодетные семьи, инвалиды - получат компенсацию стоимости оборудования.