Захарова удивилась плакату с Путиным на выдвижении Порошенко

В МИД России шутливо прокомментировали фотоколлаж с Путиным и Порошенко на форуме в Киеве

В Киеве во время выступления Петра Порошенко, на котором он объявил об участии в выборах президента Украины, на экране появился фотоколлаж с нынешним главой государства и президентом России Владимиром Путиным.

При этом картинка сопровождалась надписью "Либо Порошенко либо Путин". На коллаж иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать?", — написал она в Facebook.

Ранее во вторник Порошенко заявил, что Киев нуждается в мире с Москвой. По его словам, "народ будет избирать не только президента, а и верховного главнокомандующего".

Политолог Владимир Корнилов рассказал ТВЦ.RU, что украинский лидер не знает, какую цель ставит перед собой в отношениях с Россией.