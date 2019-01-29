США перестали верить в Порошенко

Американская разведка поделилась прогнозом по теме украинских выборов

Перспективы нынешнего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост на следующий срок сомнительны. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

По его словам, эти прогнозы можно сделать на основе таких факторов, как множество кандидатов на должность главы государства, высокий уровень недоверия к политическим элитам, а также отсутствие явного лидера. По мнению Коутса, все это может предоставить соперникам Порошенко и менее известным кандидатам шанс "привлечь практически не определившийся украинский электорат".

Кроме того, Коутс в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США отметил, что Россия может попытаться вмешаться в выборы на Украине, сообщает ТАСС. "Россия предпринимает шаги для оказания влияния на эти выборы, применяя широкий спектр инструментов, в том числе используя уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию, уязвимости в киберпространстве и разногласия в обществе в надежде свергнуть Порошенко и избрать парламент, который бы не был столь антироссийским", - считает он.

Ранее 29 января Порошенко объявил, что баллотируется на второй срок. По его словам, Киев нуждается в мире с Москвой. Также он отметил, что "народ будет избирать не только президента, а и верховного главнокомандующего".

В начале января группа сенаторов-республиканцев провела встречу с представителями украинских общественных организаций. В совместном заявлении они подчеркнули, что Украина "превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского Союза". И теперь пора прибегнуть к новым мерам, чтобы "противостоять экономической и политической спирали смерти на Украине". Таким образом, сенаторы оказались недовольны политикой президента Порошенко, на которого еще совсем недавно за океаном возлагали большие надежды.