Ударившего Скабееву депутата наградили "Крестом"

Толкнувший журналистку Скабееву украинский политик получит госнаграду Эстонии

Украинский нардеп Борислав Береза, который проявил агрессию в адрес российской журналистки Ольги Скабеевой на сессии ПАСЕ, получит государственную награду Эстонии. Такое решение приняла президент страны Керсти Кальюлайд в канун 101-й годовщины декларации независимости республики.

По данным РИА Новости, Березе вручат "Крест Маарьямаа IV степени" за отстаивание интересов Таллина на Украине. Отмечается, что парламентарий "помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и предпринимателями".

Напомним, Береза толкнул Скабееву, когда журналистка пыталась задать вопрос вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко. После этого российский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль. Также за телеведущую заступился глава Чечни Рамзан Кадыров.